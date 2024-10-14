Госдума рассмотрит законопроект о запрете на выступление животных в цирках

Важно, что государство уже сделало цирки лицензированным видом деятельности, запретив так называемые кочующие программы. Теперь организациям нужно соответствовать огромному числу требований и постоянно проходить проверки. Это привело к тому, что номера с животными стали занимать менее 30% программы. При этом все чаще выступают сельскохозяйственные, а не дикие животные, которые привыкли взаимодействовать с человеком.