Госдума рассмотрит законопроект о запрете на выступление животных в цирках

Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект о запрете на выступление животных в цирках. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Инициатива была внесена в ГД в феврале этого года. Предпосылкой стало видео, которое распространилось в Сети. На нем видно, что братья-дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные разнимают при помощи плёток и водометов дерущихся львов и тигров.
Бурматов уверен, что тема поднята правильная, однако решать ее надо последовательно. Резкое закручивание гаек может привести к серьезным последствиям. Поэтому нужно увеличивать требования к содержанию животных в цирках.
Парламентарий добавил, что, если решение принят резко и потребовать отправить всех экзотических животных в реабилитационные центры, то может возникнуть коллапс. Ведь такие организации уже «забиты под завязку» животными из контактных зоопарков, пострадавшими от браконьеров хищниками, конфискованными животными.
«У них огромный наплыв животных, какой реабилитационный центр примет слонов и тигров», — обратил внимание Бурматов.
Важно, что государство уже сделало цирки лицензированным видом деятельности, запретив так называемые кочующие программы. Теперь организациям нужно соответствовать огромному числу требований и постоянно проходить проверки. Это привело к тому, что номера с животными стали занимать менее 30% программы. При этом все чаще выступают сельскохозяйственные, а не дикие животные, которые привыкли взаимодействовать с человеком.
«Нам важно не проходить мимо фактов, когда есть нарушения, жестокое обращение с животными», — отметил депутат.
Ранее инициативу прокомментировал Эдгар Запашный, назвав ее полной глупостью. По словам дрессировщика, если закон вступит в силу, то 1,5−2 тысячи животных всей системы Росгосцирка надо будет куда-то пристраивать. Транспортировка, еда, жилье — все требует затрат.