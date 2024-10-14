Молодые специалисты Хабаровского края поборются за премию в 202 тысячи

Молодежь Хабаровского края приглашается к участию в VI Всероссийском форуме и IV Национальной премии «Дигория», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Это мероприятие, которое пройдет с 25 ноября по 1 декабря на площадке Мастерской управления «Сенеж», станет значимым событием для молодых специалистов до 35 лет, работающих в области социальных и гуманитарных наук. Основной целью форума является разработка новых смыслов и подходов к развитию страны, а также обсуждение ключевых вопросов, влияющих на будущее России.
Как отметил Григорий Гуров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи, работа с молодыми людьми должна основываться на глубоком понимании их мировоззрения и потребностей: «Очень важно учитывать не только их ценности и предпочтения, но и предлагать современные форматы взаимодействия. “Дигория” в этом плане уникальна, поскольку занимается исследованием молодежных ценностей и создает новые, креативные способы донесения ключевых государственных идей до молодого поколения».
«Этот форум не только дает возможность молодежи высказаться, но и направлен на получение конкретных результатов. В этом году мы особенно ориентируемся на практические задачи и инновационные решения. Мы надеемся увидеть креативные предложения и новые подходы от молодых специалистов», — прокомментировал Заурбек Хугаев, руководитель Платформы «Дигория». По его словам, аудитория форума становится более опытной, средний возраст участников достигает 27−28 лет.
Кроме того, участников форума ждет насыщенная программа: они смогут пройти диагностику личностных качеств и профессиональных навыков, а также обсудить карьерные возможности с ведущими работодателями в рамках Карьерного центра Polit.Job. Форум «Дигория» становится ключевой кадровой платформой, помогая участникам выстраивать свою карьеру в общественно-политической сфере.
Регистрация на форум продлится до 27 октября, и ее можно пройти на платформе АИС «Молодежь России». Также в рамках форума будет вручена IV Национальная премия «Дигория», которая поощряет лучших молодых специалистов. Заявки на премию принимаются до 30 октября, а номинации включают такие категории, как «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации».
Организаторами форума выступают АНО «Экспертный институт социальных исследований» (ЭИСИ) и Федеральное агентство по делам молодежи.