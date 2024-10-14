Молодые специалисты Хабаровского края поборются за премию в 202 тысячи

«Этот форум не только дает возможность молодежи высказаться, но и направлен на получение конкретных результатов. В этом году мы особенно ориентируемся на практические задачи и инновационные решения. Мы надеемся увидеть креативные предложения и новые подходы от молодых специалистов», — прокомментировал Заурбек Хугаев, руководитель Платформы «Дигория». По его словам, аудитория форума становится более опытной, средний возраст участников достигает 27−28 лет.