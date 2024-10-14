Рассказываем, по каким адресам отключили отопление в Иркутске 14 октября 2024

Отключение отопления в Иркутске 14 октября 2024 коснулось Правобережного, Свердловского и Ленинского округов. Как рассказал КП-Иркутск оператор тепловых сетей, на участках проводят ремонтные работы, чтобы не допустить аварийной ситуации во время холодов.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Баррикад, 187, Иртышская, 5, 2-й городок, 14, в переулке Гусарова, 2 и заменим приборы учета на микрорайон Луговое, — сообщает оператор.
Отключение отопления в Иркутске 14 октября 2024 началось в девять часов утра. Точную продолжительность работ можно посмотреть в таблице.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области грузовой автомобиль столкнулся с поездом. По предварительной информации, водитель выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал.