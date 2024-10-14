Рассказываем, по каким адресам отключили отопление в Иркутске 14 октября 2024

Отключение отопления в Иркутске 14 октября 2024 коснулось Правобережного, Свердловского и Ленинского округов. Как рассказал КП-Иркутск оператор тепловых сетей, на участках проводят ремонтные работы, чтобы не допустить аварийной ситуации во время холодов.