Магнитные бури 14 октября 2024: время набраться сил после мощной вспышки

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовали благоприятный прогноз на понедельник, 14 октября 2024 года — магнитных бурь не ожидается. Магнитосфера спокойная, сила колебаний не превысит 4 Кр (слабая буря начинается от 5 Кр).
Напомним, в прошлые несколько дней огромное облако плазмы настигло Землю и стало причиной сильнейших магнитных бурь, которые доходили вплоть до уровня G5.
Сегодня, судя по прогнозу астрономов, ожидается тихий день. Метеочувствительные новосибирцы могут отдохнуть после сложного периода.
Тем не менее, имеется тревожный фактор — две группы пятен на солнце. По информации специалистов Лаборатории, на данный момент зафиксировано около 20 таких пятен.
«Ни одна из областей не обладает энергией для крупных вспышек, но набрать её “при желании” можно будет за 1 сутки», — говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
В зоне влияния пятен Земля будет находиться примерно до 16 октября 2024 года. Как ситуация будет развиваться дальше — пока неизвестно.