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Красноярский ХК «Сокол» потерпел седьмое поражение подряд в первенстве ВХЛ

Хоккейный клуб «Сокол» в гостях уступил тюменскому «Рубину».

Источник: Соцсети

12 октября красноярский «Сокол» уступил «Рубину» в Тюмени. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и завершилась со счетом 1:2.

В составе нашей команды единственную шайбу забросил Леонид Николенко, у хозяев отличились Владислав Наумов и Владислав Лукин. Таким образом, «крылатые» терпят уже седьмое поражение подряд.

— Хорошая боевая игра. К сожалению, пропустили голы необязательные. Предупреждали ребят, как соперник играет. Едем домой, готовимся к домашней серии, — говорит Максим Галанов, главный тренер «Сокола».

Теперь сибиряки проведут три игры дома. Первый матч состоится 16 октября с «Бураном».

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