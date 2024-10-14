На создание школьных зубных кабинетов в Башкирии потратили 132 млн рублей

— На эти цели из бюджета Башкирии выделено почти 20 миллионов рублей, — добавил г-н Мавлетбердин. — Ремонтные работы в этих учреждениях завершены, установлено оборудование. В восьми школах по утвержденному графику начали прием, кабинеты имеют лицензию и стоматолога, а в сентябре в их стенах уже осмотрено 678 и санировано 127 школьников.