На создание школьных зубных кабинетов в Башкирии потратили 132 млн рублей

В Башкирии насчитывается 237 лицензированных школьных стоматологических кабинетов, укомплектованных зубными врачами. За пять лет в регионе появилось 110 лицензированных кабинетов, оснащенных новейшим стоматологическим оборудованием и оформленных в едином дизайнерском стиле.
— Общая сумма субсидий из бюджета Башкирии на реализацию этого проекта составила около 132 миллионов рублей, — отметил и. о. руководителя башкирского Кабмина Андрей Назаров.
По словам и. о. министра образования и науки региона Ильдара Мавлетбердина, реновация существующих стоматологических кабинетов началась в этом году, а первые 16 уже начинают работу.
— На эти цели из бюджета Башкирии выделено почти 20 миллионов рублей, — добавил г-н Мавлетбердин. — Ремонтные работы в этих учреждениях завершены, установлено оборудование. В восьми школах по утвержденному графику начали прием, кабинеты имеют лицензию и стоматолога, а в сентябре в их стенах уже осмотрено 678 и санировано 127 школьников.
В башкирском минобре уточнили, что реновация стоматологических кабинетов в школах позволила возобновить детские осмотры и санацию в комфортных условиях, без очереди в поликлинике. Помимо осмотров и санации предусмотрена и профилактическая работа: стоматологическое просвещение, обучение правилам гигиенического ухода за полостью рта и применение средств профилактики.
— В 2025 году мы планируем провести реновацию стоматологических кабинетов еще в 16 школах, на эти цели заложены средства, — подытожил Ильдар Мавлетбердин.