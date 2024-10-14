Олбани
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда в Омске и области возникнут сложности с просмотром телевизора

Сайт цифрового эфирного телевидения опубликовал график временных отключений телевизора для жителей Омска и области на ближайшую неделю, с 14 по 20 октября 2024 года.

Источник: Mail.ru

Ожидается, что плановые отключения в эти дни ожидаются в Омске, Таре, Черлаке и Саргатском. При этом перебои в вещании из-за сезонной солнечной интерференции коснутся всех населенных пунктов Омской области.

График возможных отключений представлен ниже (указано московское время).

Источник: SuperOmsk.ru

Как видно из таблицы, перебои вероятны в работе всех 20 стандартных цифровых каналов, а в некоторых населенных пунктах «помехи» появятся и в работе радио.

Во время плановых отключений предполагается проведение профилактических работ, требующих отключения оборудования, напомнили на сайте цифрового эфирного ТВ.

связь