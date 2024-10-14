Когда в Омске и области возникнут сложности с просмотром телевизора

Ожидается, что плановые отключения в эти дни ожидаются в Омске, Таре, Черлаке и Саргатском. При этом перебои в вещании из-за сезонной солнечной интерференции коснутся всех населенных пунктов Омской области.
График возможных отключений представлен ниже (указано московское время).
Как видно из таблицы, перебои вероятны в работе всех 20 стандартных цифровых каналов, а в некоторых населенных пунктах «помехи» появятся и в работе радио.
Во время плановых отключений предполагается проведение профилактических работ, требующих отключения оборудования, напомнили на сайте цифрового эфирного ТВ.