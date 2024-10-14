Под Новосибирском продается 3-этажный коттедж за 55 миллионов

Объявление появилось на сервисе N1.ru.
Общая площадь участка составляет 11,27 соток, а самого здания — 358,7 кв. метров.
Коттедж расположен на закрытой территории, вокруг есть вся необходимая инфраструктура: школа, детский сад, остановка общественного транспорта, супермаркет. Есть и особые условия комфортной жизни: лес и пляж в шаговой доступности.
На цокольном (подземном) этаже — сауна и комната отдыха. Есть также помещение, где можно обустроить домашний кинотеатр или тренажерный зал.
На 2-ом этаже расположены 3 спальные комнаты и гардеробная.
На участке есть гараж для 2-х автомобилей, остекленная беседка с мангальной зоной, кованые беседки для отдыха.
Автор объявления сообщает, что рассматривает варианты по обмену, а также готов поторговаться с покупателем.