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Под Новосибирском продается 3-этажный коттедж за 55 миллионов

В Бердске на улице Ленина на продажу выставлен современный элитный коттедж за 55 миллионов рублей.

Объявление появилось на сервисе N1.ru.

Общая площадь участка составляет 11,27 соток, а самого здания — 358,7 кв. метров.

Коттедж расположен на закрытой территории, вокруг есть вся необходимая инфраструктура: школа, детский сад, остановка общественного транспорта, супермаркет. Есть и особые условия комфортной жизни: лес и пляж в шаговой доступности.

На цокольном (подземном) этаже — сауна и комната отдыха. Есть также помещение, где можно обустроить домашний кинотеатр или тренажерный зал.

На 1-м этаже можно работать и принимать гостей, там располагается кабинет, холл и гостиная с камином, а также кухня с выходом на террасу, гардеробная и санузел.

На 2-ом этаже расположены 3 спальные комнаты и гардеробная.

На участке есть гараж для 2-х автомобилей, остекленная беседка с мангальной зоной, кованые беседки для отдыха.

Автор объявления сообщает, что рассматривает варианты по обмену, а также готов поторговаться с покупателем.

недвижимость