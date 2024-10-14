Под Новосибирском продается 3-этажный коттедж за 55 миллионов

Коттедж расположен на закрытой территории, вокруг есть вся необходимая инфраструктура: школа, детский сад, остановка общественного транспорта, супермаркет. Есть и особые условия комфортной жизни: лес и пляж в шаговой доступности.

На цокольном (подземном) этаже — сауна и комната отдыха. Есть также помещение, где можно обустроить домашний кинотеатр или тренажерный зал.

На 1-м этаже можно работать и принимать гостей, там располагается кабинет, холл и гостиная с камином, а также кухня с выходом на террасу, гардеробная и санузел.