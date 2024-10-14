В рейтинге по материальному благополучию жителей Челябинская область на 37 месте

При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя. Также принималась во внимание доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тыс. рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2023 года.