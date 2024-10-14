В рейтинге по материальному благополучию жителей Челябинская область на 37 месте

В тройке лидеров — Ямало-Ненецкий (100 баллов) и Чукотский автономный (99,01) округа, Магаданская область (98,42), свидетельствует исследование РИА Новости.
В первую десятку также вошли Ненецкий (95,08) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (93,65), Сахалинская область (93,31), Мурманская область (93,09), Москва (86,58), Санкт-Петербург (83,30) и Камчатский край (79,66). Таким образом, лидерами рейтинга стали регионы крайнего севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже довольно высокий уровень цен в них.
Регионы первой десятки занимают лидирующие позиции практически по всем учитываемым показателям. Исключением является только доступность жилья в Москве и Петербурге, которая из-за высоких цен на недвижимость в столицах находится на относительно невысоком уровне.
Конец рейтинга представлен регионами, где уровень доходов населения находится на низком уровне. Последние десять мест в списке занимают Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Крым, Алтай, Чечня, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Республика Тыва и Ингушетия — рейтинговый балл от 28,07 до 2,33.
Рейтинговый балл по итогам 2023 года у Челябинской области составляет 48,97. Следует отметить, что он существенно вырос: по итогам 2022 года был 39,50. Для сравнения: в Свердловской области эти цифры 63,52 и 54,12 соответственно, это 16 место.
При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя. Также принималась во внимание доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тыс. рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2023 года.