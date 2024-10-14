Заморозки прогнозируются в Нижнем Новгороде

«14 октября, в понедельник, небольшая облачность, без осадков», — отмечают синоптики.
Температура воздуха днем составит 7 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до нуля. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5 м/с.
Во вторник, 15 октября, небо также будет облачным. Возможен кратковременный дождь. А по некоторым данным — и первый в этом сезоне снег. Температура днем — 5 градусов тепла, ночью — 3.
В среду тоже ожидаются небольшие дожди. Днем потеплеет до 8 градусов. Ветер северо-западный, скорость — 1 м/с.
17 октября, в четверг, днем на улице будет 6 градусов выше нуля, а ночью температура снизится до −2. Ветер будет дуть с севера со скоростью 2 метра в секунду.
В пятницу воздух прогреется до 7 градусов тепла. Будет облачно с прояснения, без осадков. Ветер западный, 2 метра в секунду.
В выходные, 19 и 20 октября, осадки также не ожидаются. Днем будет теплеть до 9−10 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до 2−3 градусов выше нуля. Скорость ветра — 2−3 метра в секунду.
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