Штрафами пригрозили родителям детей-квадроберов в Узбекистане

Ранее мы писали, что явление, когда дети ассоциируют себя с животными, лают и даже едят их корм — квадробика — набирает популярность в мире и уже пришла в Казахстан. Сообщалось, что квадробика — это явление, когда дети или подростки ассоциируют себя с различными животными. Они перенимают поведение животных, надевают маски, лапы и даже хвосты. Они передвигаются на четвереньках, издают характерные для животных звуки, чем вызывают негодование общественности, и даже пробуют корм для собак и кошек.