Штрафами пригрозили родителям детей-квадроберов в Узбекистане

По данным издания, последнее время в соцсетях среди детей и молодежи активно распространяется интерес к субкультуре квадроберов, который проявляется в том, что молодые люди используют аксессуары, изображающие их в облике определенных животных и подражают их поведению. На сегодня аналогичные явления наблюдаются и среди молодежи Казахстана, России и Украины, сообщает издание.
«В частности, 10 октября в Ташкенте был замечен квадробер в маске животного, а 11 октября другой квадробер напал на пассажиров, подражая собаке и напугав при этом ребенка, ставшего свидетелем происшествия. По мнению экспертов, данная субкультура может привести к перениманию детьми агрессивного поведения животных, что создает риск нанесения вреда как себе, так и окружающим. Это также негативно сказывается на неокрепшей психике ребенка и способствует его социальной изоляции», — говорится в сообщении.
В МВД Узбекистана напомнили, что, согласно Кодексу об административной ответственности, за невыполнение родителями или их заменяющими лицами обязательств по воспитанию и образованию несовершеннолетних детей, влечет за собой наложение штрафа в размере до 1,8 млн сумов.
«Как один из органов, ответственных за обеспечение гарантий прав ребенка, МВД заявляет, что подобные проявления субкультуры могут квалифицироваться как невыполнение родителями своих обязанностей», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее мы писали, что явление, когда дети ассоциируют себя с животными, лают и даже едят их корм — квадробика — набирает популярность в мире и уже пришла в Казахстан. Сообщалось, что квадробика — это явление, когда дети или подростки ассоциируют себя с различными животными. Они перенимают поведение животных, надевают маски, лапы и даже хвосты. Они передвигаются на четвереньках, издают характерные для животных звуки, чем вызывают негодование общественности, и даже пробуют корм для собак и кошек.