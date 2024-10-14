Инвалиду из НСО увеличили пенсию на 990 рублей благодаря прокуратуре

Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области помогла инвалиду II группы с перерасчётом пенсии. В итоге, выплата увеличилась на 990 рублей, а также заявительница получила доплату.
Подробности дела раскрыли в пресс-службе прокуратуры региона.
Сообщается, что к правоохранителям обратилась местная жительница, вопрос касался размера пенсии. Специалисты изучили архивные данные о трудовом стаже заявительницы.
В ходе проверки установили — Отделение СФР по региону располагало неверными сведениями о среднемесячном заработке пенсионерки, якобы он был ниже, чем среднемесячная зарплата по стране. Потому и размер пенсии начислили неверно.
«Удалось установить данные, свидетельствующие об ином размере заработной платы заявителя», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По информации прокуратуры, размер ежемесячной страховой пенсии женщины увеличили на 990 рублей, а кроме того ей произвели доплату, полагающуюся с 1 января 2022 года — размер 36 тысяч рублей.