В Омске умер гений греко-римской борьбы Александр Зеленин

Отслужив в армии и отучившись в физкультурном институте, Зеленин был участником различных соревнований, а после начал обучать молодых бойцов. В его профессиональном багаже была работа преподавателя-тренера в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского и в СДЮШОР по классической борьбе Омского областного совета ДСО «Спартак».