В Омске умер гений греко-римской борьбы Александр Зеленин

12 октября в Омске умер заслуженный тренер РСФСР Александр Зеленин. Ему было 83 года.
Отслужив в армии и отучившись в физкультурном институте, Зеленин был участником различных соревнований, а после начал обучать молодых бойцов. В его профессиональном багаже была работа преподавателя-тренера в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского и в СДЮШОР по классической борьбе Омского областного совета ДСО «Спартак».
Звание заслуженного тренера РСФСР по греко-римской борьбе в свою копилку Александр Зеленин получил после того, как подготовил чемпиона СССР, победителя Кубка мира Николая Коваленко.
Прощание с именитым тренером Зелениным состоится во вторник, 15 октября, с 11:00 до 11:45, в Воскресенском соборе.
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