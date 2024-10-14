Утро у омичей началось с мороза и тумана

Погода в Омске продолжает преподносить сюрпризы. На этой неделе омичей ждут температурные качели — от минусовых в ночные часы до плюс 11-ти днем. Стоит привыкнуть и к заморозкам и к тому, что одеваться придется фактически в зимнюю одежду.
Сегодня в Омске днем потеплеет до плюс 6 градусов, а в данный момент пока прохладно — до минус 5 градусов. Стоит быть внимательными на дороге, утром возможен туман и гололед, что серьезно осложняет видимость на дороге.
Такая погода будет всю наступившую неделю, радует только, что серьезных осадков не будет. Мороз и солнце — в Омске календарная осень!