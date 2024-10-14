Утро у омичей началось с мороза и тумана

Погода в Омске продолжает преподносить сюрпризы. На этой неделе омичей ждут температурные качели — от минусовых в ночные часы до плюс 11-ти днем. Стоит привыкнуть и к заморозкам и к тому, что одеваться придется фактически в зимнюю одежду.