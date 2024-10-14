В Омске и области спрогнозировали метеоусловия первой степени опасности

Это значит, что погода будет неподходящей для рассеивания вредных примесей в воздухе, из-за чего жители потенциально могут почувствовать неприятные запахи. Ожидается, что режим НМУ будет действовать до 11 часов понедельника, 14 октября 2024 года.
«С 22−00 13.10.2024 до 11−00 14.10.2024 на территории города Омск и Омской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности», — указано в объявлении омских метеорологов.
Специалисты также прогнозируют, что днем уровень загрязнения будет пониженным. Таким же он ожидается и в последующие пару дней, 15 и 16 октября.
Добавим, ранним утром 14 октября на Омск опустился густой туман, что привело к задержкам рейсов.