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В Омске и области спрогнозировали метеоусловия первой степени опасности

Синоптики Обь-Иртышского УГМС снова спрогнозировали для Омска и Омской области метеоусловия первой степени опасности.

Сейчас в Олбани: +8° 3 м/с 93% 749 мм рт. ст. +8°
Источник: SuperOmsk.ru

Это значит, что погода будет неподходящей для рассеивания вредных примесей в воздухе, из-за чего жители потенциально могут почувствовать неприятные запахи. Ожидается, что режим НМУ будет действовать до 11 часов понедельника, 14 октября 2024 года.

«С 22−00 13.10.2024 до 11−00 14.10.2024 на территории города Омск и Омской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности», — указано в объявлении омских метеорологов.

Специалисты также прогнозируют, что днем уровень загрязнения будет пониженным. Таким же он ожидается и в последующие пару дней, 15 и 16 октября.

Добавим, ранним утром 14 октября на Омск опустился густой туман, что привело к задержкам рейсов.