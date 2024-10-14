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Песков: инициативу о введении налога на бездетность нужно проанализировать

Детали предложения о введении в России налога на бездетность Кремлю пока неизвестны.

Источник: Аргументы и факты

Ряд депутатов считают, что в России нужно ввести налог на бездетность. Это предложение прокомментировал в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, пока Кремлю неизвестны детали соответствующего предложения. Однако пока кажется, что эта инициатива не повлияет благосклонно на рождаемость.

«Важно знать детали предложения, что имеется в виду — нам неизвестно», — отметил пресс-секретарь.

Песков добавил, что этот вопрос требует детального анализа. Аналогичная мера была принята в Советском Союзе, поэтому нужно изучить последствия этой практики на демографическую ситуацию.

Ранее сообщалось, что соответствующую инициативу выдвинул директор Московского финансово-экономического института (МФЭИ) Алексей Зубец. По его данным, налог должен равняться 30−40 тысячам рублей.

Песков Дмитрий
налоги