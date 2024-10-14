В Иркутской области стало на одного лотерейного миллионера больше

Житель Иркутской области в лотерее от «Столото» выиграл суперприз в размере 1 137 060 рублей, сообщает ИА «ТК Город».
Как уточнили организаторы лотереи, этот приз разыграли 9 октября в 272 000-ом тираже государственной лотереи «Проще, чем дважды два».
Дополнительные числа, отмеченные игроком в билете, увеличили сумму на 10 800 рублей. Таким образом, везунчик, купивший лотерейный билет за полторы тысячи, стал богаче на 1 147 860 рублей.
«Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр “Столото”, — говорят в “Столото”.
ДЛЯ СПРАВКИ
По правилам лотереи «Проще, чем дважды два» выиграть суперприз можно, угадав все числа комбинации.
Житель Иркутской области выиграл, отметив числа 23 и 5 в первом поле билета, 14 и 7 — во втором.
Напомним, ранее пенсионерка из Иркутска выиграла в лотерею более 48 миллионов рублей.