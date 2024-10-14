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В Иркутской области стало на одного лотерейного миллионера больше

Житель Иркутской области в лотерее от «Столото» выиграл суперприз в размере 1 137 060 рублей, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Reuters

Житель Иркутской области в лотерее от «Столото» выиграл суперприз в размере 1 137 060 рублей, сообщает ИА «ТК Город».

Как уточнили организаторы лотереи, этот приз разыграли 9 октября в 272 000-ом тираже государственной лотереи «Проще, чем дважды два».

Дополнительные числа, отмеченные игроком в билете, увеличили сумму на 10 800 рублей. Таким образом, везунчик, купивший лотерейный билет за полторы тысячи, стал богаче на 1 147 860 рублей.

«Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр “Столото”, — говорят в “Столото”.

ДЛЯ СПРАВКИ

По правилам лотереи «Проще, чем дважды два» выиграть суперприз можно, угадав все числа комбинации.

Житель Иркутской области выиграл, отметив числа 23 и 5 в первом поле билета, 14 и 7 — во втором.

Напомним, ранее пенсионерка из Иркутска выиграла в лотерею более 48 миллионов рублей.