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Омбудсмен Москалькова назвала количество эвакуированных в ПВР

На территории 65 регионов РФ насчитывается 960 ПВР, в которых находятся свыше 30 тысяч человек.

Источник: РИА "Новости"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что вместе с сотрудниками регулярно посещает пункты временного размещения, где находятся эвакуированные из Курской и Белгородской областей, а также из других регионов.

«Сегодня на территории 65 российских регионов насчитывается 960 ПВР, в которых находятся 30 415 человек, в том числе 7670 детей», — рассказала Москалькова в эксклюзивном интервью aif.ru.

По словам омбудсмена, у людей возникает множество вопросов юридического характера — какой будет компенсация за утраченное имущество, можно ли получить выплаты за пределами своего региона, как решить вопрос с образованием детей и т. д.

«Многие куряне покидали свои дома в чем были — в халатах, шлепанцах. Я видела детей, играющих на улице в одних носках — они не успели даже обувь взять», — поделилась Москалькова впечатлениями от увиденного в ПВР.

«Конечно, начиная рассказывать о произошедшем, люди вспоминают какие-то драматические детали. С болью и слезами рассказывают о том, как лишились всего — жилья, налаженного хозяйства. И все задают вопрос, на который пока невозможно ответить — когда они смогут вернуться домой», — добавила правозащитник.

Полностью интервью с Татьяной Москальковой читайте на aif.ru.

права человека