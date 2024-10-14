Омбудсмен Москалькова назвала количество эвакуированных в ПВР

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что вместе с сотрудниками регулярно посещает пункты временного размещения, где находятся эвакуированные из Курской и Белгородской областей, а также из других регионов.
«Сегодня на территории 65 российских регионов насчитывается 960 ПВР, в которых находятся 30 415 человек, в том числе 7670 детей», — рассказала Москалькова в эксклюзивном интервью aif.ru.
По словам омбудсмена, у людей возникает множество вопросов юридического характера — какой будет компенсация за утраченное имущество, можно ли получить выплаты за пределами своего региона, как решить вопрос с образованием детей
«Многие куряне покидали свои дома в чем были — в халатах, шлепанцах. Я видела детей, играющих на улице в одних носках — они не успели даже обувь взять», — поделилась Москалькова впечатлениями от увиденного в ПВР.
«Конечно, начиная рассказывать о произошедшем, люди вспоминают какие-то драматические детали. С болью и слезами рассказывают о том, как лишились всего — жилья, налаженного хозяйства. И все задают вопрос, на который пока невозможно ответить — когда они смогут вернуться домой», — добавила правозащитник.
Полностью интервью с Татьяной Москальковой читайте на aif.ru.