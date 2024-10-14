Омбудсмен Москалькова назвала количество эвакуированных в ПВР

«Конечно, начиная рассказывать о произошедшем, люди вспоминают какие-то драматические детали. С болью и слезами рассказывают о том, как лишились всего — жилья, налаженного хозяйства. И все задают вопрос, на который пока невозможно ответить — когда они смогут вернуться домой», — добавила правозащитник.