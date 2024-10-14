Омский горсовет попросят помощи у федеральных властей в сохранении памятников архитектуры города

Проблема заключается в следующем: здание, которое ранее было многоквартирным жилым домом, пришло в аварийное состояние и стало непригодным для жизни. Прошлым собственникам — жильцам доведённого до разрухи здания были выделены квартиры, в которые они переехали, а само здание перешло в собственность муниципалитета. Но чтобы сохранить и отреставрировать всё архитектурное убранство дома, нужно сделать много работы, которые усложнены требованиями федерального закона.