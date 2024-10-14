Омский горсовет попросят помощи у федеральных властей в сохранении памятников архитектуры города

Одним из главных вопросов, которые подняли на заседании городского Совета, была проблема, как распоряжаться старыми зданиями в городе, которые считаются памятниками архитектуры, но ещё имеют статус жилых домов.
Свои комментарии дал председатель комитета по экономическому развитию Алексей Николаевич Провозин.
Проблема заключается в следующем: здание, которое ранее было многоквартирным жилым домом, пришло в аварийное состояние и стало непригодным для жизни. Прошлым собственникам — жильцам доведённого до разрухи здания были выделены квартиры, в которые они переехали, а само здание перешло в собственность муниципалитета. Но чтобы сохранить и отреставрировать всё архитектурное убранство дома, нужно сделать много работы, которые усложнены требованиями федерального закона.
«То, что дом ещё является формально жилым, нам мешает. Изменение текущего статуса на “нежилой” — чрезвычайно сложная и излишне бюрократизированная процедура. И на данный момент мы как муниципальная власть не можем эффективно распорядиться этим домом», — сказал Алексей Провозин.
В Омске таких старых домов порядка 15. Поэтому было принято решение обратиться за помощью к Федеральному законодательству. Совместно с правовым управлением городского совета подготавливается форма и текст законодательной инициативы, чтобы в дальнейшем направить её в Госдуму через Законодательное собрание.
Средства городского бюджета ограничены, и сейчас нет возможности отреставрировать убранство зданий за городской счёт.
«Эта работа нужна для нашего города. И я надеюсь, что нас поддержат на федеральном уровне те города, где есть проблема разрушающихся объектов культурного наследия деревянного зодчества — Томск, например, Владимир, Ростов, может быть Кострома, Иркутск… то есть старинные города», — подчеркнул председатель.