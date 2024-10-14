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В Омске театр Ермолаевой защитят от голубей

Стало известно, что театр «Студия имени Л. Ермолаевой» ждет масштабный ремонт.

Источник: Комсомольская правда

В Омске началась подготовка к масштабной реставрации здания городского драматического театра «Студия имени Л. Ермолаевой». Здание является объектом культурного наследия с 1994 года и нуждается в обновлении.

В настоящее время ведется поиск подрядчика, который разработает проектно-научную документацию для реставрации фасада. В перечень работ входит, помимо стандартных процедур, таких как замена входных и эвакуационных дверей, окон, ремонт крылец и модернизация противопожарных лестниц, также организация защиты от голубей.

Пернатые давно облюбовали здание театра, доставляя неудобства сотрудникам и зрителям. Они облюбовали фасад здания и сквер около. Ожидается, что после реконструкции подрядчик установит специальные сетки от птиц. Это поможет сохранить здание после ремонта. Проектная документация должна быть готова к 20 декабря этого года.

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