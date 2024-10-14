В Омске театр Ермолаевой защитят от голубей

Пернатые давно облюбовали здание театра, доставляя неудобства сотрудникам и зрителям. Они облюбовали фасад здания и сквер около. Ожидается, что после реконструкции подрядчик установит специальные сетки от птиц. Это поможет сохранить здание после ремонта. Проектная документация должна быть готова к 20 декабря этого года.