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До середины недели в Башкирии температура воздуха опустится до -13 градусов

Синоптики передали прогноз погоды на 14, 15 и 16 октября
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии до середины недели ожидается сухая погода. Прогноз погоды на 14, 15 и 16 октября передали в Башгидрометцентре.

Сегодня, 14 октября, температура воздуха составит +7, +12°.

Во вторник, 15 октября, пообещали умеренный ветер. Температура воздуха ночью опустится до −2,-7°, местами пообещали похолодание до −13°, днем спрогнозировали +6, +11°.

В среду, 16 октября, ожидают южный ветер и температуру воздуха до −2,-7°, местами до −13° по ночам. Днем не превысит +6, +11°.

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