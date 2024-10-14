Под омофором Богородицы: четыре главных покровских храма в Крыму

Церковь в честь Покровов проектировалась таким образом, чтобы вмещать 400−500 человек: это в четыре-пять раз больше, чем все население Айбара в те годы. Дело в том, что именно через Айбар шли торговые пути с севера на юг Крыма и обратно. То есть в нем могли молиться все приезжие. Также храм был рассчитан и на прихожан из пяти деревень, расположенных рядом с Айбаром, в которых своих церквей не было.