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Под омофором Богородицы: четыре главных покровских храма в Крыму

В честь одного из самых любимых в народе православных праздников — Покрова пресвятой Богородицы — в Крыму названы несколько уникальных храмов. Так как полуостров — регион небольшой, все их можно объехать за один день.

Источник: РИА "Новости"

Самый старый Покровский

Самый старый из покровских храмов — в Судаке. Он был заложен в 1819 году. В то время большинство жителей полуострова были мусульманами. Но помещики за собственные деньги возвели в приморском городе храм с колокольней. Новая церковь строилась исключительно на пожертвования прихожан, власть средства не выделила.

Храм в форме равноконечного греческого креста в основании в стиле классицизма возводили в течение десяти лет при содействии графа Михаила Воронцова и под руководством грека Яни Сандета. Строили его в том числе и солдаты военного гарнизона Потемкина, который базировался в Генуэзской крепости неподалеку.

Строящийся храм, возможно, видел с корабля Александр Пушкин, когда плыл из Феодосии в Гурзуф в 1820 году. А колокольня у Покровской церкви Судака выросла только к 1840 году. Она была поставлена отдельно.

Часть имущества и иконостас в новострой перенесли из храма святого Матфея — древней каменной церкви, расположенной на территории Генуэзской крепости.

В Покровском соборе как самой представительной церкви этого региона неоднократно бывали представители династии Романовых: императрица Мария Александровна с будущим царем Александром III и его супругой, семья Николая II.

После Великой Отечественной войны храм использовался как телемастерская и часть помещений Дома пионеров. Это негативно сказалось на внешнем и внутреннем архитектурном образе здания.

Сейчас церковь внутри расписана ликами в том числе и крымских святых, восстановлена колокольня, снесенная большевиками. В наши дни он входит в список объектов культурного наследия регионального значения и является подворьем Кизилташского монастыря, который расположен в 15 километрах от Судака.

Юный безбородый Христос

Еще один уникальный покровский храм расположен в поселке Нижняя Ореанда в пригороде Ялты. Эта церковь в стиле грузинских и византийских храмов была возведена в 1885 году по заказу великого князя Константина Николаевича Романова, брата императора Николая I.

В этой покровской церкви в Ореанде служили праведный Иоанн Кронштадский, Здесь неоднократно молились и причащались члены императорской семьи. Этот храм — «декорация» одной из сцен рассказа Чехова «Дама с собачкой».

Храм возводили из остатков сгоревшего дворца, фактически летней дачи, Константина Николаевича, который в имении бывал редко. Но имя для храма выбирал сам князь — в честь своего любимого праздника.

Церковь решили строить в дубовой роще, чтобы не рубить деревья-великаны, алтарь храма смотрит не строго на восток, как положено, а на юго-восток. Но один из дубов использовали в качестве колокольни.

Храм построен по проекту академика Алексея Авдева. Он же — автор Владимирского собора и храма-пирамиды на Братском мемориальном кладбище в Севастополе, нескольких часовен. За крымские церковные сооружения Императорская академия художеств произвела Авдеева в академики без выполнения специальной программы.

Изюминкой храма в Ореанде стали мозаики Антонио Сальвиати. Смальты производства этого итальянского мастера известны по всей Европе и украшают общественные здания и соборы.

К сожалению, мозаичные иконы и панно большей частью до нашего времени не сохранились, но можно считать чудом то, что, несмотря на все невзгоды советского времени, мозаика в куполе церкви осталась практически нетронутой. Там с вышины на людей смотрит юный Спаситель без бороды — очень редкий сюжет в иконографии.

В 1927 году здание пострадало от землетрясения, храм закрыли, а в здании расположились поочереди тракторные мастерские, склад ядохимикатов и овощебаза.

В 1960-х годах церковь хотели снести, но за нее вступились краеведы и добились того, что она была признана памятником архитектуры.

В 1992 году Покровский храм вернули верующим. В нем проводятся богослужения, проведена частичная реставрация.

Шестипрестольный собор в Севастополе

Свой Покровский храм есть и в Севастополе. Он стоит в самом центре города-героя, на улице Большой Морской. Собор был построен в 1892—1905 годах по проекту архитектора Валентина Фельдмана. Фельдман — автор многих проектов церквей в Крыму. Он в соавторстве с военным инженером Энбергом и скульптором Адамсоном построил в Севастополе Памятник затопленным кораблям, являющийся символом города. Фельдман также архитектор музея-панорамы обороны Севастополя.

Покровский собор — пятикупольный, построен с элементами древнерусского стиля, у него есть верхний и нижний храм и шесть престолов — в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, великомученика Пантелеймона, апостолов Петра и Павла, преподобного Серафима Саровского, святого князя Владимира и святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Собор построен из крымских стройматериалов — инкерманского и крымбальского камня.

Интересно, что в мае 1917 года в храме были временно захоронены останки лейтенанта Петра Шмидта и нескольких матросов, расстрелянных на острове Березань.

Во время Великой Отечественной войны собор сильно пострадал. После войны, несмотря на безбожное время, его настоятель сделал все, чтобы восстановить храм. И ему это удалось: богослужения проводились до 1962 года. После верующих выгнали, и в здании разместили городской архив и спортзал. В 1992 году храм снова вернули Церкви.

На большом торговом пути

Переместимся на север полуострова. Красивый старый храм в честь, пожалуй, главного осеннего православного праздника возведен в селе Войково в Первомайском районе. Когда шло строительство, оно называлось Айбары.

Храм по проекту архитектора Хрисанфа Васильева строили шесть лет. По проектам этого же архитектора в начале ХХ века в Крыму были возведены храмы в Алупке, Гурзуфе и Перекопе.

Церковь в честь Покровов проектировалась таким образом, чтобы вмещать 400−500 человек: это в четыре-пять раз больше, чем все население Айбара в те годы. Дело в том, что именно через Айбар шли торговые пути с севера на юг Крыма и обратно. То есть в нем могли молиться все приезжие. Также храм был рассчитан и на прихожан из пяти деревень, расположенных рядом с Айбаром, в которых своих церквей не было.

Рядом с Покровской церковью построили крепкий каменный дом для священника с двумя сараями и погребом, а также трехъярусную колокольню. В 1928 году храм закрыли, в 1937 году разобрали колокольню. Спустя годы после Великой Отечественной войны в Покровской церкви был клуб, а затем склад, что, безусловно, привело к полной потере интерьера и большом ущербе для сооружения.

В 1992 году храм был возвращен общине, а к 2003 году отреставрирован. Сейчас здание включено в список памятников архитектуры и культуры.

религии