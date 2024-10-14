Под омофором Богородицы: четыре главных покровских храма в Крыму

Самый старый Покровский
Самый старый из покровских храмов — в Судаке. Он был заложен в 1819 году. В то время большинство жителей полуострова были мусульманами. Но помещики за собственные деньги возвели в приморском городе храм с колокольней. Новая церковь строилась исключительно на пожертвования прихожан, власть средства не выделила.
Храм в форме равноконечного греческого креста в основании в стиле классицизма возводили в течение десяти лет при содействии графа Михаила Воронцова и под руководством грека Яни Сандета. Строили его в том числе и солдаты военного гарнизона Потемкина, который базировался в Генуэзской крепости неподалеку.
Строящийся храм, возможно, видел с корабля Александр Пушкин, когда плыл из Феодосии в Гурзуф в 1820 году. А колокольня у Покровской церкви Судака выросла только к 1840 году. Она была поставлена отдельно.
Часть имущества и иконостас в новострой перенесли из храма святого Матфея — древней каменной церкви, расположенной на территории Генуэзской крепости.
В Покровском соборе как самой представительной церкви этого региона неоднократно бывали представители династии Романовых: императрица Мария Александровна с будущим царем Александром III и его супругой, семья Николая II.
После Великой Отечественной войны храм использовался как телемастерская и часть помещений Дома пионеров. Это негативно сказалось на внешнем и внутреннем архитектурном образе здания.
Сейчас церковь внутри расписана ликами в том числе и крымских святых, восстановлена колокольня, снесенная большевиками. В наши дни он входит в список объектов культурного наследия регионального значения и является подворьем Кизилташского монастыря, который расположен в 15 километрах от Судака.
Юный безбородый Христос
Еще один уникальный покровский храм расположен в поселке Нижняя Ореанда в пригороде Ялты. Эта церковь в стиле грузинских и византийских храмов была возведена в 1885 году по заказу великого князя Константина Николаевича Романова, брата императора Николая I.
В этой покровской церкви в Ореанде служили праведный Иоанн Кронштадский, Здесь неоднократно молились и причащались члены императорской семьи. Этот храм — «декорация» одной из сцен рассказа Чехова «Дама с собачкой».
Храм возводили из остатков сгоревшего дворца, фактически летней дачи, Константина Николаевича, который в имении бывал редко. Но имя для храма выбирал сам князь — в честь своего любимого праздника.
Церковь решили строить в дубовой роще, чтобы не рубить деревья-великаны, алтарь храма смотрит не строго на восток, как положено, а на юго-восток. Но один из дубов использовали в качестве колокольни.
Храм построен по проекту академика Алексея Авдева. Он же — автор Владимирского собора и храма-пирамиды на Братском мемориальном кладбище в Севастополе, нескольких часовен. За крымские церковные сооружения Императорская академия художеств произвела Авдеева в академики без выполнения специальной программы.
Изюминкой храма в Ореанде стали мозаики Антонио Сальвиати. Смальты производства этого итальянского мастера известны по всей Европе и украшают общественные здания и соборы.
К сожалению, мозаичные иконы и панно большей частью до нашего времени не сохранились, но можно считать чудом то, что, несмотря на все невзгоды советского времени, мозаика в куполе церкви осталась практически нетронутой. Там с вышины на людей смотрит юный Спаситель без бороды — очень редкий сюжет в иконографии.
В 1927 году здание пострадало от землетрясения, храм закрыли, а в здании расположились поочереди тракторные мастерские, склад ядохимикатов и овощебаза.
В 1960-х годах церковь хотели снести, но за нее вступились краеведы и добились того, что она была признана памятником архитектуры.
В 1992 году Покровский храм вернули верующим. В нем проводятся богослужения, проведена частичная реставрация.
Шестипрестольный собор в Севастополе
Свой Покровский храм есть и в Севастополе. Он стоит в самом центре города-героя, на улице Большой Морской. Собор был построен в 1892—1905 годах по проекту архитектора Валентина Фельдмана. Фельдман — автор многих проектов церквей в Крыму. Он в соавторстве с военным инженером Энбергом и скульптором Адамсоном построил в Севастополе Памятник затопленным кораблям, являющийся символом города. Фельдман также архитектор музея-панорамы обороны Севастополя.
Покровский собор — пятикупольный, построен с элементами древнерусского стиля, у него есть верхний и нижний храм и шесть престолов — в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, великомученика Пантелеймона, апостолов Петра и Павла, преподобного Серафима Саровского, святого князя Владимира и святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Собор построен из крымских стройматериалов — инкерманского и крымбальского камня.
Интересно, что в мае 1917 года в храме были временно захоронены останки лейтенанта Петра Шмидта и нескольких матросов, расстрелянных на острове Березань.
Во время Великой Отечественной войны собор сильно пострадал. После войны, несмотря на безбожное время, его настоятель сделал все, чтобы восстановить храм. И ему это удалось: богослужения проводились до 1962 года. После верующих выгнали, и в здании разместили городской архив и спортзал. В 1992 году храм снова вернули Церкви.
На большом торговом пути
Переместимся на север полуострова. Красивый старый храм в честь, пожалуй, главного осеннего православного праздника возведен в селе Войково в Первомайском районе. Когда шло строительство, оно называлось Айбары.
Храм по проекту архитектора Хрисанфа Васильева строили шесть лет. По проектам этого же архитектора в начале ХХ века в Крыму были возведены храмы в Алупке, Гурзуфе и Перекопе.
Церковь в честь Покровов проектировалась таким образом, чтобы вмещать 400−500 человек: это в четыре-пять раз больше, чем все население Айбара в те годы. Дело в том, что именно через Айбар шли торговые пути с севера на юг Крыма и обратно. То есть в нем могли молиться все приезжие. Также храм был рассчитан и на прихожан из пяти деревень, расположенных рядом с Айбаром, в которых своих церквей не было.
Рядом с Покровской церковью построили крепкий каменный дом для священника с двумя сараями и погребом, а также трехъярусную колокольню. В 1928 году храм закрыли, в 1937 году разобрали колокольню. Спустя годы после Великой Отечественной войны в Покровской церкви был клуб, а затем склад, что, безусловно, привело к полной потере интерьера и большом ущербе для сооружения.
В 1992 году храм был возвращен общине, а к 2003 году отреставрирован. Сейчас здание включено в список памятников архитектуры и культуры.