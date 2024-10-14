Потепление ждет свердловчан на этой неделе

Сегодня, 14 октября, синоптики Свердловского гидрометцентра обещают +4, +9 градусов. Малооблачно, преимущественно без осадков, утром местами на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый, слабый. В Екатеринбурге +7, +9 градусов.
Во вторник, 15 октября, на территории региона ожидается ночью −2, −7 градусов, в горах и низинах до −10 градусов, днем +5, +10 градусов. Малооблачно, преимущественно без осадков, ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2 — 7 м/с. В столице Урала −3, −5 градусов ночью и +7, +9 днем.
В среду, 16 октября, в Свердловской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ночью −2, −7 градусов, в горах и низинах до −10 градусов, днем +5, +10 градусов. Днем +4, +9 градусов. Ветер юго-западный, 3 — 9 м/с. В Екатеринбурге −2, −4 градуса ночью, +7, +9 днем.