Губернатор Пермского края контролирует ход устранения последствий ЧП в Лысьве

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин взял на личный контроль ситуацию с прорванным водопроводом в Лысьве. Из-за аварии местные жители остались без водоснабжения. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
«Ситуацию держу на личном контроле. Главе округа и краевому министерству ЖКХ поручил обеспечить жителей Лысьвы достаточным количеством точек с водой, оперативно подвозить воду и в ближайшее время завершить ремонтные работы на магистральном водопроводе», — сообщил Махонин.
Вчера «Комсомолка» писала, что ремонтные работы на левой и правой линиях водовода по проспекту Победы завершены. С понедельника, 14 октября, все образовательные учреждения, в том числе детские сады, школы, дворец детского и юношеского творчества, работают в штатном режиме. Следующими объектами по устранению утечки станут постройки на перекрестке улиц Репина и Коммунаров.
Напомним, в пятницу, 11 октября, в Лысьве произошел прорыв водопровода на проспекте Победы. В результате чего, во многих домах отключили холодное и горячее водоснабжение. Утром в субботу случился новый прорыв водопровода в районе проспекта Победы, 32. Улицы города стало заливать водой. По данным администрации, всего в городе без воды остались 60 многоквартирных домов, 1500 частных домовладений и 4 социальных объекта, в том числе, детский сад и школы.