Губернатор Пермского края контролирует ход устранения последствий ЧП в Лысьве

Напомним, в пятницу, 11 октября, в Лысьве произошел прорыв водопровода на проспекте Победы. В результате чего, во многих домах отключили холодное и горячее водоснабжение. Утром в субботу случился новый прорыв водопровода в районе проспекта Победы, 32. Улицы города стало заливать водой. По данным администрации, всего в городе без воды остались 60 многоквартирных домов, 1500 частных домовладений и 4 социальных объекта, в том числе, детский сад и школы.