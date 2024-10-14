Тотем в виде белого лебедя установили в Аларском районе

В Аларском районе Иркутской области установили новый тотем — большого белого лебедя. Об этом рассказал депутат Государственной Думы России Антон Красноштанов.
— Этот величественный символ олицетворяет чистоту, добрые помыслы, приносит гармонию и спокойствие в каждый дом, — рассказывает Антон Красноштанов.
В районе верят, что белая птица не только оберегает народ, но и приносит процветание и благополучие. Также отмечают, что Приангарье славится связью поколений, уважением к истории и традициям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 14 октября 2024 отключили отопление. Батареи будут холодными до самого вечера в трех округах. Сейчас специалисты ремонтируют тепловую сеть, чтобы не допустить никаких чрезвычайных ситуаций в зимнее время.