Самарцев предупредили об утренних заморозках и смене резины

В Самарской области все чаще наблюдаются минусовые температуры атмосферного воздуха. В связи с этим водителей предупредили о возможных утренних заморозках и порекомендовали подготовиться к смене резины на транспортных средствах. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Самарской области.
«Если вы заметили, что утром на улице подморозило, не откладывайте смену резины на потом. Это позволит вам чувствовать себя уверенно и безопасно на дороге», — рассказали в пресс-службе.
При понижении температуры асфальт может покрыться тонким слоем льда, из-за этого увеличивается тормозной путь и вырастает вероятность заносов. В этом случае летние шины не обеспечивают необходимого сцепления с дорогой, поэтому могут возникнуть аварии.
Напомним, арктический антициклон будет определять погоду в Самарской области в начале недели. Небольшой ветер и низкая облачность будут приносить ночные холода.