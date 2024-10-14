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Самарцев предупредили об утренних заморозках и смене резины

В Самарской области полицейские порекомендовали водителям подготовиться к смене резины.

Сейчас в Олбани: +8° 2 м/с 87% 746 мм рт. ст. +7°
Источник: Госавтоинспекция Самарской области

В Самарской области все чаще наблюдаются минусовые температуры атмосферного воздуха. В связи с этим водителей предупредили о возможных утренних заморозках и порекомендовали подготовиться к смене резины на транспортных средствах. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Самарской области.

«Если вы заметили, что утром на улице подморозило, не откладывайте смену резины на потом. Это позволит вам чувствовать себя уверенно и безопасно на дороге», — рассказали в пресс-службе.

При понижении температуры асфальт может покрыться тонким слоем льда, из-за этого увеличивается тормозной путь и вырастает вероятность заносов. В этом случае летние шины не обеспечивают необходимого сцепления с дорогой, поэтому могут возникнуть аварии.

Напомним, арктический антициклон будет определять погоду в Самарской области в начале недели. Небольшой ветер и низкая облачность будут приносить ночные холода.