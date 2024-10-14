Самарцев предупредили об утренних заморозках и смене резины

В Самарской области все чаще наблюдаются минусовые температуры атмосферного воздуха. В связи с этим водителей предупредили о возможных утренних заморозках и порекомендовали подготовиться к смене резины на транспортных средствах. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Самарской области.