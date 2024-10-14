700 тыс. рублей за убийство жены: прокуратура оценила на 10 лет поступок омича

В Омске прокуратура запросила 9 лет и 10 месяцев лишения свободы для 42-летнего мужчины, обвиняемого в организации убийства своей супруги. По версии следствия, мужчина, являющийся гражданином иностранного государства, решил убить жену из-за постоянных конфликтов, вызванных ревностью и предстоящим разводом. Он не хотел делиться с ней имуществом (квартирой, двумя автомобилями и гаражом) и не желал отпускать дочь.