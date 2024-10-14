700 тыс. рублей за убийство жены: прокуратура оценила на 10 лет поступок омича

В Омске прокуратура запросила 9 лет и 10 месяцев лишения свободы для 42-летнего мужчины, обвиняемого в организации убийства своей супруги. По версии следствия, мужчина, являющийся гражданином иностранного государства, решил убить жену из-за постоянных конфликтов, вызванных ревностью и предстоящим разводом. Он не хотел делиться с ней имуществом (квартирой, двумя автомобилями и гаражом) и не желал отпускать дочь.
Мужчина обратился к знакомому с предложением найти киллера за деньги. Однако знакомый, не желая участвовать в преступлении, сообщил в правоохранительные органы.
Сотрудник уголовного розыска под видом киллера встретился с заказчиком. Мужчина предложил ему 700 тысяч рублей за убийство жены, а также пообещал 1,5 миллиона за убийство другой женщины.
В феврале 2023 года полиция инсценировала убийство жены, а заказчика задержали при передаче 3 тысяч евро условному киллеру. Мужчина свою вину отрицает, утверждая, что хотел разыграть всех.
Прокурор попросил суд назначить мужчине 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Он также настаивает на удовлетворении гражданских исков потерпевших о взыскании с подсудимого по 1 миллиону рублей за моральный вред.
Следующее судебное заседание состоится 18 октября в Куйбышевском районном суде Омска.