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700 тыс. рублей за убийство жены: прокуратура оценила на 10 лет поступок омича

Прокуратура Омской области инициировало расследование по факту покушения на убийство омички мужем из-за нежелания раздела имущества
Источник: Комсомольская правда

В Омске прокуратура запросила 9 лет и 10 месяцев лишения свободы для 42-летнего мужчины, обвиняемого в организации убийства своей супруги. По версии следствия, мужчина, являющийся гражданином иностранного государства, решил убить жену из-за постоянных конфликтов, вызванных ревностью и предстоящим разводом. Он не хотел делиться с ней имуществом (квартирой, двумя автомобилями и гаражом) и не желал отпускать дочь.

Мужчина обратился к знакомому с предложением найти киллера за деньги. Однако знакомый, не желая участвовать в преступлении, сообщил в правоохранительные органы.

Сотрудник уголовного розыска под видом киллера встретился с заказчиком. Мужчина предложил ему 700 тысяч рублей за убийство жены, а также пообещал 1,5 миллиона за убийство другой женщины.

В феврале 2023 года полиция инсценировала убийство жены, а заказчика задержали при передаче 3 тысяч евро условному киллеру. Мужчина свою вину отрицает, утверждая, что хотел разыграть всех.

Прокурор попросил суд назначить мужчине 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Он также настаивает на удовлетворении гражданских исков потерпевших о взыскании с подсудимого по 1 миллиону рублей за моральный вред.

Следующее судебное заседание состоится 18 октября в Куйбышевском районном суде Омска.