В понедельник Севастополь будет частично обесточен

На время проведения ремонтных работ с 09:00 до 17:00 будет отключено электричество в СНТ «Икар-3», «Икар-2», «Ригель» и Сапун-Гора". В этот период света н будет также в некоторых домах на улицах Павла Елисова, Танкиста Ревкова, пер. Блиндажный, Летчицы Е. Бершанской, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, пер. Кирьянова, Разведчика Евглевского, Художника Мальцева, Летчика Соколова, Владимира Папидзе, Райкунова, Евгения Реброва, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, ЖСТ ИЗ Благополучный, Виктора Калганова, Генерала Рихтера.