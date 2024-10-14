В РПЦ оценили идею ввести налог на бездетность

«В последнее время в публичном пространстве стали появляться абсурдные провокационные инициативы, типа налога на бездетность. Они вбрасываются, на мой взгляд, для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности, воспрепятстовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри. Такая активность некоторых общественных деятелей работает на ослабление суверенитета России. Все это ещё раз подтверждает правильность усилий российского общества по самозащите от деструктивных идеологий и субкультур», — сказал Лукьянов.