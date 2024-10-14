В РПЦ оценили идею ввести налог на бездетность

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе о введении налога на бездетность.
«В последнее время в публичном пространстве стали появляться абсурдные провокационные инициативы, типа налога на бездетность. Они вбрасываются, на мой взгляд, для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности, воспрепятстовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри. Такая активность некоторых общественных деятелей работает на ослабление суверенитета России. Все это ещё раз подтверждает правильность усилий российского общества по самозащите от деструктивных идеологий и субкультур», — сказал Лукьянов.
По его словам, запрет пропаганды чайлдфри — «то есть пропаганды ненависти к детям и превосходства бездетного образа жизни, оздоровит российское общество и защитит нашу молодёжь от таких технологий манипуляции сознанием».
В Госдуму ранее был внесен законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри. Также в Госдуму внесен второй законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Проекты планируется рассмотреть в ГД в октябре, сообщал Володин.
Как заявлял РИА Новости Лукьянов, закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри — мера самозащиты российского общества от деструктивного влияния извне.