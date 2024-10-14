Дожди, циклон и резкое похолодание ожидаются в Приморье

Синоптики Примгидромета озвучили прогноз на наступившую рабочую неделю. По словам специалистов, погода обещает быть неблагоприятной.
В начале недели из-за атмосферного фронта на большей территории края пройдут дожди. Во вторник, 15 октября, в западных районах Приморья осадки, которые начались 14 числа, прекратятся, а ветер сменит свое направление с юга на северо-запад, вечером температура воздуха резко упадет.
С середины недели на погоду в крае будет влиять антициклон, существенные осадки не ожидаются, ветер ослабеет. В ночное время столбики термометров покажут −1…-8°С, на побережье +1…+7°С. Среда окажется самым холодным днем, температуры воздуха окажутся в пределах +9…+15°С, в будущем потеплеет до +13…+20°С.
В конце рабочей недели к южному побережью региона приблизится циклон. Ночью 18 октября столбики термометров покажут +1…+10°С, в горных районах −1…-6°С. Днем в пятницу ожидаются дожди, сильный южный ветер, температура воздуха достигнет +12…+18°С.
Во Владивостоке 15 октября при облачности временами ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха достигнет +15…+19°С, вечером она понизится до +10…+12°С.
В ночь на среду столбики термометров покажут до +3…+5°С, днем показатели не превысят +9…+11 °С. Ночью 17 числа температура воздуха достигнет +7…+10°С, днем +14…+17°С.
В пятницу, 18 октября, день обещает быть холодным и ветренным, есть вероятность дождя. Максимальная температура воздуха достигнет +10…+13°С.