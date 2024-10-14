Дожди, циклон и резкое похолодание ожидаются в Приморье

С середины недели на погоду в крае будет влиять антициклон, существенные осадки не ожидаются, ветер ослабеет. В ночное время столбики термометров покажут −1…-8°С, на побережье +1…+7°С. Среда окажется самым холодным днем, температуры воздуха окажутся в пределах +9…+15°С, в будущем потеплеет до +13…+20°С.