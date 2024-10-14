Великий праздник Покров отмечают сегодня православные

В народе этот праздник считается одним из самых любимых и почитаемых — люди просят заступничества у Богородицы, чтобы она накрыла их от бед и несчастий своим омофором — узорчатым платком. Кроме этого, на Покров, а именно так в народе чаще всего называют этот праздник, завершают период сельскохозяйственных работ и начинается «сезон» сватовства и свадеб. Покров приходится на самый длинный период отсутствия поста — «мясоед» начался в конце августа и завершится в конце ноября.