Великий праздник Покров отмечают сегодня православные

МИНСК, 14 окт — Sputnik. Православная церковь 14 октября отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы, он относится к числу Великих.
В народе этот праздник считается одним из самых любимых и почитаемых — люди просят заступничества у Богородицы, чтобы она накрыла их от бед и несчастий своим омофором — узорчатым платком. Кроме этого, на Покров, а именно так в народе чаще всего называют этот праздник, завершают период сельскохозяйственных работ и начинается «сезон» сватовства и свадеб. Покров приходится на самый длинный период отсутствия поста — «мясоед» начался в конце августа и завершится в конце ноября.
Согласно библейской истории, в столице древней Византии — Константинополе — молились от очередного нашествия варваров-язычников, народ и священники приготовились к неминуемой смерти. Но ночью юродивому Андрею и другим верующим, которые молились в храме, случилось видение — сама Матерь Божья шла по небу, а ее окружали святые угодники.
Богоматерь была покрыта длинным омофором, она сняла его и укрыла им верующих, защитив тем самым от гибели — чудесный омофор спас Константинополь от нашествия врагов.
На Руси установил празднование Покрова Пресвятой Богородицы в XII веке святой благоверный князь Андрей Боголюбский.
Православная церковь всегда отмечает Покров 14 октября. В этот день в Беларуси также отмечают государственный праздник — День матери.