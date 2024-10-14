До 2,5 миллионов рублей: машины должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии на аукционе распродадут конфискованные за долги автомобили. Заявки на участие в торгах будут принимать еще три недели — до 4 ноября через электронную площадку «СберА».
Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 40 тысяч рублей. С молотка будут распроданы:
— ВАЗ-21104 2006 года выпуска — начальная цена лота составляет 40 тысяч рублей;
— Lada Vesta 2019 — 800 тысяч рублей;
— Kia Rio 2014 — 810 тысяч рублей;
— Kia Picanto 2014 — 670 тысяч рублей;
— Mercedes-Benz M 2007 — 1,08 миллиона рублей;
— Skoda Octavia 2018 — 887,9 тысяч рублей;
— Toyota HiAce 2016 — 2,5 миллиона рублей;
— Volkswagen Jetta 2008 — 425 тысяч рублей.
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