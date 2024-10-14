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До 2,5 миллионов рублей: машины должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии конфискованные автомобили распродадут по цене от 40 тыс. рублей
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на аукционе распродадут конфискованные за долги автомобили. Заявки на участие в торгах будут принимать еще три недели — до 4 ноября через электронную площадку «СберА».

Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 40 тысяч рублей. С молотка будут распроданы:

— ВАЗ-21104 2006 года выпуска — начальная цена лота составляет 40 тысяч рублей;

— Lada Vesta 2019 — 800 тысяч рублей;

— Kia Rio 2014 — 810 тысяч рублей;

— Kia Picanto 2014 — 670 тысяч рублей;

— Mercedes-Benz M 2007 — 1,08 миллиона рублей;

— Skoda Octavia 2018 — 887,9 тысяч рублей;

— Toyota HiAce 2016 — 2,5 миллиона рублей;

— Volkswagen Jetta 2008 — 425 тысяч рублей.

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