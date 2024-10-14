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Временами дожди и сильный ветер ожидаются в понедельник в Беларуси

Ветер может повредить и обрушить слабо укрепленных конструкции, кровли зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.

Сейчас в Олбани: +8° 2 м/с 93% 748 мм рт. ст. +8°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 окт — Sputnik. Усиление ветра порывами 15−18 м/с ожидается местами в юго-западных районах Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода, временами пройдут дожди. Утром местами возможен слабый туман. Ветер юго-восточный, днем с переходом на западный 3−8 м/с, в юго-западных районах порывы будут достигать 14 м/с, местами в юго-западных районах утром и днем — до 15−18 м/с.

Дневная температура воздуха составит +7…+12°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электроэнергии в населенных пунктах.

Ветер может повредить и обрушить слабо укрепленных конструкции, кровли зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Витебске в понедельник будет преобладать облачная погода, временами прогнозируется дождь, вероятность осадков составляет 80−90%. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +8…+10°C. В Минске ветер будет западным 4−9 м/с, а в Витебске — юго-западный 3−8 м/с.

В Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве также синоптики обещают в основном облачную погоду, временами дожди. Воздух в областных центрах прогреется до +9…+11°. В Бресте ветер западный 5−10 м/с с порывами до 15−18 м/с, в Гомеле и Гродно — также западный 4−9 м/с, а в Могилеве — юго-западный 3−8 м/с.