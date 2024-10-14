Временами дожди и сильный ветер ожидаются в понедельник в Беларуси

В Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве также синоптики обещают в основном облачную погоду, временами дожди. Воздух в областных центрах прогреется до +9…+11°. В Бресте ветер западный 5−10 м/с с порывами до 15−18 м/с, в Гомеле и Гродно — также западный 4−9 м/с, а в Могилеве — юго-западный 3−8 м/с.