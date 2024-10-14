Временами дожди и сильный ветер ожидаются в понедельник в Беларуси

МИНСК, 14 окт — Sputnik. Усиление ветра порывами 15−18 м/с ожидается местами в юго-западных районах Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода, временами пройдут дожди. Утром местами возможен слабый туман. Ветер юго-восточный, днем с переходом на западный 3−8 м/с, в юго-западных районах порывы будут достигать 14 м/с, местами в юго-западных районах утром и днем — до 15−18 м/с.
Дневная температура воздуха составит +7…+12°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электроэнергии в населенных пунктах.
Ветер может повредить и обрушить слабо укрепленных конструкции, кровли зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Витебске в понедельник будет преобладать облачная погода, временами прогнозируется дождь, вероятность осадков составляет 80−90%. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +8…+10°C. В Минске ветер будет западным 4−9 м/с, а в Витебске — юго-западный 3−8 м/с.
В Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве также синоптики обещают в основном облачную погоду, временами дожди. Воздух в областных центрах прогреется до +9…+11°. В Бресте ветер западный 5−10 м/с с порывами до 15−18 м/с, в Гомеле и Гродно — также западный 4−9 м/с, а в Могилеве — юго-западный 3−8 м/с.