Роспотребнадзор дал самарцам советы по выбору безопасных яиц

Яйца являются одним из основных продуктов питания, содержащих высокоусвояемый белок и множество полезных веществ. В Самарской области специалисты Роспотребнадзора рассказали жителям региона, как правильно выбрать и хранить этот продукт.
«Согласно действующим российским стандартам, на каждом яйце, произведенном на птицефабрике, должна быть маркировка, которая состоит из букв и цифр — они могут быть синими или красными», — рассказали в пресс-службе управления.
При покупке яиц важно проверять их на наличие загрязнений и повреждений, а также использовать овоскоп для оценки качества. Самарцам рекомендуют хранить яйца в холодильнике немытыми, чтобы предотвратить размножение микробов.
Неправильное хранение может привести к сальмонеллезу и другим заболеваниям, поэтому лучше избегать употребления сырых яиц. Перед приготовлением их следует тщательно мыть и варить не менее 10 минут.