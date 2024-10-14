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Роспотребнадзор дал самарцам советы по выбору безопасных яиц

Специалисты рассказали жителям Самарской области, как правильно выбрать и хранить яйца.

Источник: Комсомольская правда

Яйца являются одним из основных продуктов питания, содержащих высокоусвояемый белок и множество полезных веществ. В Самарской области специалисты Роспотребнадзора рассказали жителям региона, как правильно выбрать и хранить этот продукт.

«Согласно действующим российским стандартам, на каждом яйце, произведенном на птицефабрике, должна быть маркировка, которая состоит из букв и цифр — они могут быть синими или красными», — рассказали в пресс-службе управления.

При покупке яиц важно проверять их на наличие загрязнений и повреждений, а также использовать овоскоп для оценки качества. Самарцам рекомендуют хранить яйца в холодильнике немытыми, чтобы предотвратить размножение микробов.

Неправильное хранение может привести к сальмонеллезу и другим заболеваниям, поэтому лучше избегать употребления сырых яиц. Перед приготовлением их следует тщательно мыть и варить не менее 10 минут.