Тайна исчезновения раскрыта: женщину, пропавшую из хабаровской больницы, нашли спустя 11 дней

Неожиданная находка потрясла хабаровчан — пропавшая еще в начале октября женщина была найдена спустя 11 дней… О том что произошло с исчезнувшей — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Напомним, что О. пропала 2 октября из здания больницы, куда ее положили в этот же день. Последние свидетельства указывали, что женщина просто оделась и ушла… И несмотря на то, что на ней была заметная красная куртка, ее толком никто не видел и никаких подсказок не было — человек словно испарился. По информации источника, знакомого с ситуацией, спустя 11 дней пропавшую обнаружила местная жительница.
Вечером случайная прохожая увидела странную женщину в красной куртке. Хабаровчанку что-то насторожило в ее манерах, и она решила подойти и узнать, нужна ли какая-то помощь… А ранее было известно, что О. дезориентирована — именно это и привлекло внимание очевидца.
К удивлению хабаровчанки, она нашла ту самую, пропавшую еще в начале октября, О. Свидетельница оставалась рядом с найденной до приезда сотрудников.
По словам самой пропавшей, у нее было ощущение, что она постоянно что-то забывает, но что именно, понять не может, и как будто что-то происходит, но не с ней… Поэтому женщина не смогла толком рассказать, где находилась все эти дни.
Нашли О. примерно в том же районе, откуда она пропала. Как сообщил источник, возможно, ее все-таки видели люди, но не придавали этому значения. Ведь женщина, хоть и могла вести себя странно, но была бодрой, в сознании и открыто помощи не просила. Либо ее просто не узнавали, так как в Сети кружили десятки копий ориентировок на пропавшую… И, видимо, все же ей кто-то помогал едой, а где она ночевала — так и осталось загадкой.