Тайна исчезновения раскрыта: женщину, пропавшую из хабаровской больницы, нашли спустя 11 дней

Нашли О. примерно в том же районе, откуда она пропала. Как сообщил источник, возможно, ее все-таки видели люди, но не придавали этому значения. Ведь женщина, хоть и могла вести себя странно, но была бодрой, в сознании и открыто помощи не просила. Либо ее просто не узнавали, так как в Сети кружили десятки копий ориентировок на пропавшую… И, видимо, все же ей кто-то помогал едой, а где она ночевала — так и осталось загадкой.