Особый противопожарный режим продолжает действовать в Хабаровском крае

Жителям этих территорий запрещено разводить костры, проводить любые огневые работы в лесах, а также сжигать мусор на придомовых участках.
По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», на территории края наблюдается II-III класс пожарной опасности в лесах. Особо опасная обстановка сейчас в Вяземском, Амурском, имени Лазо, Ванинском и Хабаровском муниципальных районах — там установлен IV класс пожарной опасности.
«За 2024 год краевые пожарные уже более 1400 раз выезжали на тушение ландшафтных возгораний. За прошедшие сутки в населенных пунктах края зарегистрировано 6 палов сухой растительности протяженностью 2530 метров. На островной части города Хабаровска палов сухой растительности сейчас нет. Однако, общая ситуация вблизи городов и поселений остается напряженной», — сообщил Сергей Салямов, заместитель председателя краевого комитета по гражданской защите.
С этого года за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены повышенные штрафы. Граждане, по вине которых произошел пожар, заплатят от 10 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц наказание строже — от 30 до 60 тысяч рублей, а для юридических — от 400 до 800 тысяч рублей. За лесные пожары оштрафуют вплоть до 1 млн рублей.
О возникновении ландшафтных и бытовых пожаров необходимо срочно сообщать на номер «112». Если граждане заметят нарушения требований пожарной безопасности, они могут обратиться по телефону доверия: 8 (4212) 416262 (Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю).