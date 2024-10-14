Особый противопожарный режим продолжает действовать в Хабаровском крае

С этого года за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены повышенные штрафы. Граждане, по вине которых произошел пожар, заплатят от 10 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц наказание строже — от 30 до 60 тысяч рублей, а для юридических — от 400 до 800 тысяч рублей. За лесные пожары оштрафуют вплоть до 1 млн рублей.