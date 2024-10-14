Россиян ждет короткая рабочая неделя в ноябре

Идея праздновать 4 ноября День народного единства была озвучена на Межрелигиозном совете России в 2004 году и была поддержана членами комитета Государственной Думы по труду и социальной политике. Позже свою поддержку высказал Патриарх Московский и всея Руси Алексий.