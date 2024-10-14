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Россиян ждет короткая рабочая неделя в ноябре

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости Крым. С 5 по 8 ноября рабочая неделя в России продлится четыре дня, поскольку 4 ноября отмечается День народного единства.

Источник: РИА "Новости"

При этом на неделе с 28 октября по 2 ноября россияне будут работать шесть дней.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере, однако в качестве альтернативы сотрудники могут выбрать отгул.

День народного единства был учрежден в 2004 году и приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов.

Идея праздновать 4 ноября День народного единства была озвучена на Межрелигиозном совете России в 2004 году и была поддержана членами комитета Государственной Думы по труду и социальной политике. Позже свою поддержку высказал Патриарх Московский и всея Руси Алексий.

23 ноября 2004 года соответствующий законопроект был внесен в Государственную Думу, а уже 27 декабря — принят в третьем чтении.

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