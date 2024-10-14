Олбани
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Лысьве восстановили водоснабжение

Сотрудники коммунальных служб восстановили работу аварийного участка водовода в Лысьве. В жилые дома подана вода. Об этом сообщает пресс-служба краевого минЖКХ.

Источник: AP 2023

Авария в Лысьве произошла 12 октября — была зафиксирована утечка на правом водоводе магистрального водопровода на проспекте Победы, 32. Без воды остались жители домов по проспекту Победы — ул. Российская, ул. Мира — ул. Пожарского. Всего в результате аварии от водоснабжения были отключены шестьдесят многоквартирных домов, 1,5 тыс. частных домов и четыре социальных объекта, в том числе школы и детский сад. Для обеспечения жителей был оперативно организован подвоз воды.

По факту отключения водоснабжения прокуратура Лысьвы начала проверку.

ЖКХ