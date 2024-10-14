Ученый сказал, почему белорусская кукуруза уступает иностранной

Первый заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук по земледелию Эрома Урбан в интервью телеканалу СТВ сказал, почему белорусская кукуруза уступает иностранной.
Он пояснил, что в Беларуси селекция начали 30 лет назад, в то время как известные компании имеют 100-летнюю историю. Урбан обратил внимание на то, что таких фирм уже есть определенные опыт, а также кадры.
По словам специалиста, в Беларуси есть пробные гибриды, которые немного уступают по зерновой продуктивности, но они достойны и могут постностью заменить все иностранные.
— И я хочу отметить тот факт, что мы ведем семеноводство, ежегодно мы производим материнских форм гибридов где-то порядка 160−180 тонн, — уточнил первый заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию Эрома Урбан.
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