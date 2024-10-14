14 октября православные отмечают Покров: приметы, как провести день

Приготовьте праздничную трапезу для семьи: пироги, блины или блюда из муки символизируют благополучие и тепло в доме. Укутайтесь в теплый плед или накиньте на плечи платок — это символическое действие, которое, по поверьям, приносит здоровье и защищает от болезней. Проведите день в спокойной и душевной атмосфере, занимаясь приятными делами, такими как рукоделие, чтение или общение с близкими.