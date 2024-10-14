Названы продукты, которые сильнее всего подорожали в Иркутской области

По информации издания, сильнее всего подорожали куриные яйца. До 2022 года в среднем в Иркутской области они стоили не более 90 рублей за десяток, но сейчас они стоят от 100 рублей, а в магазинах чаще можно встретить упаковки по 6−8 яиц вместо 10. По данным Иркутскстата за август, яйца в среднем стоили 108 рублей.