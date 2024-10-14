Названы продукты, которые сильнее всего подорожали в Иркутской области

Названы наиболее подорожавшие в Приангарье продукты. Об этом сообщает издание ircity.ru.
По информации издания, сильнее всего подорожали куриные яйца. До 2022 года в среднем в Иркутской области они стоили не более 90 рублей за десяток, но сейчас они стоят от 100 рублей, а в магазинах чаще можно встретить упаковки по 6−8 яиц вместо 10. По данным Иркутскстата за август, яйца в среднем стоили 108 рублей.
Куриная грудка в среднем стоит 307 рублей за килограмм. Это по данным Иркутскстата за август. На данный момент курицу можно приобрести в среднем в пределах от 300 до 378 рублей в зависимости от магазина. До 2022 года курица в среднем продавалась за 220−250 рублей.
Цены на овощи варьируются в зависимости от сезона. Обычно осенью они дешевеют. Так, 1 кг помидоров в иркутских магазинах стоит в среднем 192 рубля. В августе, по данным Иркутскстата, они стоили в среднем 158 рублей.
Литр молока в августе в среднем стоил 80 рублей. В Иркутске его в среднем можно купить за 74 рубля. Однако чаще товар продается в упаковках по 900 миллилитров.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске повысили стоимость проезда на маршруте № 58.