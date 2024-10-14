Житель Ташкента отсудил компенсацию у городской электросети за сгоревшую бытовую технику

Мужчина обратился в Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей с жалобой на ненадлежащее качество поставляемой электроэнергии. Он сообщил, что в результате постоянного превышения напряжения в домах района выходит из строя техника, причиняя материальный ущерб жителям.
Опасности, связанные с повышенным напряжением
Повышенное напряжение в сети — это серьезная угроза, которая может привести к многочисленным проблемам, таким как:
- Пожары: Электроприборы и проводка при превышении допустимого напряжения могут перегреться и стать причиной возгораний.
- Повреждение бытовой техники: Стиральные машины, холодильники, телевизоры и другие приборы легко выходят из строя из-за резких скачков напряжения, что несет непредвиденные расходы для владельцев.
- Риск для здоровья и жизни: Вспышки пожаров из-за электрических проблем представляют прямую угрозу жизни и безопасности жильцов.
Дело против электросети и его результаты
Заявитель попросил не только компенсировать причиненный ему материальный ущерб, но и принять меры в отношении ответственных сотрудников. В ходе проверки специальная комиссия установила, что причиной выхода из строя техники действительно стало повышенное напряжение, поступавшее от Ташкентской городской электросети.
Комиссия возбудила дело в отношении компании. По итогам разбирательства компания получила предписание выплатить компенсацию в размере 2,3 миллиона сумов пострадавшему.
Как предотвратить подобные случаи?
Жителям рекомендуется использовать стабилизаторы для защиты приборов от резких скачков напряжения.
Этот случай подчеркивает важность надлежащего контроля за качеством электроснабжения. Нарушения со стороны энергетических компаний могут нанести не только финансовый ущерб, но и представляют опасность для жизни и здоровья людей. Пример жителя Ташкента демонстрирует, что борьба за свои права может быть успешной, если действовать через соответствующие инстанции и добиваться справедливости.