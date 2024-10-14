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Аварию на двух водопроводах устраняют в закрытом свердловском городе

В Новоуральске жители жалуются на отсутствие теплоснабжения.

В закрытом городе Новоуральске вторые сутки устраняют коммунальную аварию. В ночь на 13 октября произошли порывы на магистральном трубопроводе в 15 микрорайоне, обеспечивающем теплом и горячей водой Южный район города.

Как сообщили в местной администрации, подача тепла осуществляется по резервной схеме. «На ремонт магистрального трубопровода потребуется несколько дней. Отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей на данный момент не требуется», — говорится в сообщении мэра города Вячеслава Тюменцева на странице в «ВК».

Однако под данной информацией в соцсетях жители Новоуральска оставляют гневные комментарии, уверяя, что во многих домах батареи холодные, а горячая вода еле теплая.

«Вода холодная, тепла нет, днем еще немного батареи потеплели, а сейчас холодные», — пишет Татьяна Ситникова.

«В Южном на Кикоина, 12, батареи холодные, еще с 17.00 часов. В квартирах холодно, есть маленькие дети. Укутываем деток, к утру еще холоднее будет… Пожалуйста, решите быстрее проблему с теплом», — просит Светлана Пастушенко.

ЖКХ