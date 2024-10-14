Аварию на двух водопроводах устраняют в закрытом свердловском городе

Как сообщили в местной администрации, подача тепла осуществляется по резервной схеме. «На ремонт магистрального трубопровода потребуется несколько дней. Отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей на данный момент не требуется», — говорится в сообщении мэра города Вячеслава Тюменцева на странице в «ВК».