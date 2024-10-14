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В Самарской области обещают ночные заморозки до −11 градусов

В ближайшие дни, с 14 по 16 октября, в Самарской области будут крепчать ночные морозы. По данным специалистов Приволжского УГМС, в ближайшие дни столбик термометра местами по региону упадет до −11 градусов.

Сейчас в Олбани: +7° 2 м/с 93% 745 мм рт. ст. +7°

В понедельник, 14 октября, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха +6…+8 °C.

В ночь на вторник, 15 число, в регионе сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха −1…-6 °C, местами до −11°C. Днем по прогнозам ветер юго-восточный, 6…11 м/с, температура воздуха +6…+11 °C.

В среду, 16 октября, в Самарской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, по востоку области −1.. — 6, днем ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут дожди. Ветер юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха +4…+9 °C.