В Самарской области обещают ночные заморозки до −11 градусов

В понедельник, 14 октября, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха +6…+8 °C.
В ночь на вторник, 15 число, в регионе сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха −1…-6 °C, местами до −11°C. Днем по прогнозам ветер юго-восточный, 6…11 м/с, температура воздуха +6…+11 °C.
В среду, 16 октября, в Самарской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, по востоку области −1.. — 6, днем ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут дожди. Ветер юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха +4…+9 °C.