Хабаровские поисковики нашли останки красноармейцев в Волгоградской области

— Раскопки на месте продолжались с 19 сентября по 11 октября. С первого же дня наши поисковики начали находить останки павших советских воинов. Используя аэрофотоснимки, был сделан вывод, что многие позиции с останками были в своё время осквернены, либо тронуты первыми поисковиками-любителями, которые использовали устаревшую методологию или проявляли малое усердие в исследовании непростого задонского грунта, который после засухи становится подобно бетону, — рассказали в хабаровском региональном отделении «Поискового движение России». В ходе экспедиции удалось найти 29 фрагментированных человеческих останков, 25 из которых были в разной степени осквернены. Ещё четыре бойца Красной армии были найдены целыми — у троих были обнаружены медальоны и почти у всех истлевшие бумаги и фотокарточки. Кроме того, были найдены также подписные вещи, но принадлежность к конкретным людям удалось установить не везде. В настоящее время ведётся аналитическая работа и часть обнаруженных предметов и документов переданы для подробного изучения экспертам.