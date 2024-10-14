В Пермском крае установили памятник первому хранителю Кунгурской пещеры

В Пермском крае установили памятник в честь первого хранителя Кунгурской ледяной пещеры Александра Хлебникова. Бронзовую скульптуру разместили у входа на объект. Об этом сообщает местная газета «Искра».
Автором произведения является педагог Кунгурского государственного художественно-промышленного колледжа, скульптор Андрей Белев.
Саму фигуру отлили по ранее изготовленной гипсовой форме в мастерской Свердловской области. А на монтаж скульптуры ушло не более двух часов. Памятник разместили возле железной композиции «Сердце» недалеко от первого входа в пещеру, куда 110 лет назад Александр Хлебников начал водить экскурсантов.