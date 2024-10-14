Где опасность, там и спасение: в МЧС Хабаровского края подвели итоги за девять месяцев работы

В поисково-спасательном отряде ГУ МЧС России по Хабаровскому краю подвели итоги работы за третий квартал и девять месяцев текущего года. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С начала года спасатели выезжали более 330 раз, они оказали помощь 136 жителям региона, среди которых 17 детей.
«В третьем квартале отряд выезжал более 150 раз. Из них 45 выездов были на водные объекты, 20 — в лес, 17 — для ликвидации последствий паводка, а пять — для помощи пострадавшим в ДТП», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В июле и августе спасатели следили за паводковой ситуацией и помогали жителям сел Забайкальское и Видное в Вяземском районе, Арсеньево в Нанайском районе и поселка Золотой в районе имени Лазо.
Они организовывали переправы, эвакуировали людей с подтопленных территорий, доставляли гуманитарные грузы, откачивали воду из подвалов и помогали в расчистке водоотводных каналов. Кроме того, для мониторинга уровня воды и быстрого реагирования на происшествия спасатели дежурили на реке Амур в Хабаровске.