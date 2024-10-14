Где опасность, там и спасение: в МЧС Хабаровского края подвели итоги за девять месяцев работы

«В третьем квартале отряд выезжал более 150 раз. Из них 45 выездов были на водные объекты, 20 — в лес, 17 — для ликвидации последствий паводка, а пять — для помощи пострадавшим в ДТП», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.