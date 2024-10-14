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Ночной пожар унес жизнь 39-летнего жителя Башкирии

В Башкирии в ночном пожаре погиб 39-летний мужчина
Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 14 октября, в Татышлинском районе Башкирии произошел смертельный пожар. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Трагедия случилась в селе Старокальмиярово, на улице Садовой загорелся бревенчатый дом. Тушением занимались огнеборцы МЧС и добровольной пожарной команды. В ходе ликвидации горения и разбора конструкций был обнаружен погибший 39-летний мужчина.

Проводится расследование произошедшего. На месте работает дознаватель МЧС.

— Просим жителей нашей республики строго соблюдать правила пожарной безопасности! При пожаре немедленно звонить по номерам 101 или 112, — заявили в экстренной службе.

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