В Красноярске отреставрируют историческое здание 19-го века

В центре Красноярска отреставрируют историческое здание 19-го века «Дом купца Токарева». Сейчас ищут подрядчика для разработки плана будущих работ, информация об этом была опубликована на сайте госзакупок.
Начальная стоимость контракта составляет 9,6 миллионов рублей, победителя торгов определят 22 октября. Подрядчик должен за 10 месяцев подготовить план будущего ремонта фасада здания и установки архитектурной подсветки.
Кроме того, подрядчику необходимо найти дефекты и повреждения здания, а также выяснить причины их появления.
«Дом купца Токарева» был построен в 1880 году и расположен на проспекте Мира, 76. Последнюю крупную реконструкцию здания провели во второй половине 1940-х годов. Отметим, что с 1948-го до 1986 года в здании размещался Дворец пионеров.