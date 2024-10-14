В Красноярске отреставрируют историческое здание 19-го века

«Дом купца Токарева» был построен в 1880 году и расположен на проспекте Мира, 76. Последнюю крупную реконструкцию здания провели во второй половине 1940-х годов. Отметим, что с 1948-го до 1986 года в здании размещался Дворец пионеров.