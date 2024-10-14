В Самарской области отопление включили почти в 80% жилых домов

По данным на 13 октября 2024 года, в Самарской области к теплу подключили более 95% школ и детских садов, а также почти 80% жилых домов. Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.
Так, в Самарской области уже отапливается 77,29% жилых домов, 97,02% школ, 98,79% детских садов, 86,88% учреждений допобразования, 93,38% учреждений здравоохранения и 88,88% объектов культуры.
Только в Самаре тепло дали в 82,2% жилых домов — 8291 из 10086, 100% школ, 100% детских садов, 100% учреждений допобразования, 99,27% учреждений здравоохранения и 70,59% объектов культуры.
Напомним, в Самаре 14 октября будет хозяйничать арктический антициклон, температура не поднимется выше +10 градусов.